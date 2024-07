EUA: Casa Branca agenda novo discurso de Biden ainda neste domingo

Logo após o breve discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, neste domingo, 14, o governo americano informou que o democrata fará um novo pronunciamento à nação hoje às 21h (horário de Brasília), do Salão Oval da Casa Branca. Biden voltará a falar sobre os desdobramentos do atentado contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump em comício na Pensilvânia neste sábado, 13.