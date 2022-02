Mundo EUA/Blinken: tudo está no lugar para Rússia ir em frente com uma invasão da Ucrânia

O secretário de Estados americano, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira, 23, que a Rússia posicionou suas forças ao redor das fronteiras da Ucrânia, e que tudo está “no lugar” para que o país prossiga com uma invasão do território do vizinho. Em entrevista ao canal NBC, por sua vez, questionado se o movimento poderia ocorrer ainda na noite desta quarta-feira, disse não poder detalhar um momento.

Sobre as medidas do governo dos Estados Unidos contra Moscou, afirmou: “Atingimos a Rússia fortemente com sanções, assim como nossos aliados e parceiros”. Segundo ele, se a Rússia continuar a escalar o conflito, nós “também iremos” aumentar a proporção das reações. “Haverá consequências massivas, um preço que pagarão por um longo tempo”, disse sobre a Rússia, lembrando que instituições financeiras foram atingidas, e que a Alemanha tirou o gasoduto Nord Stream 2 de “cima da mesa”, um projeto de US$ 9 bilhões.

Segundo Blinken, os EUA irão reforçar a Organização do Tratado do Atlântico (Otan) e seus aliados. “Posicionaremos forças ao leste da Europa” para garantir segurança, afirmou. O secretário disse ainda que o país irá aumentar o apoio à Ucrânia em uma série de pontos, inclusive financeiro e militar.