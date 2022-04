Mundo EUA: Biden receberá líderes do Sudeste Asiático para cúpula entre 12 e 13 de maio

O presidente do EUA, Joe Biden, receberá líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Washington no próximo mês para uma cúpula, informou a Casa Branca neste sábado (16). O encontro de 12 a 13 de maio visa demonstrar o compromisso dos Estados Unidos em ser um parceiro dos países da região.

A Casa Branca havia anunciado anteriormente que a cúpula seria realizada de 28 a 29 de março, mas o grupo regional pediu um adiamento devido a preocupações de agendamento entre alguns de seus membros.

A cúpula comemorará 45 anos de relações entre os EUA e as nações da ASEAN. A reunião acontece após a participação de Biden em uma cúpula de outubro de 2021, onde ele anunciou US$ 102 milhões em iniciativas para ajudar esses países com covid-19 e segurança sanitária, mudanças climáticas, crescimento econômico e igualdade de gênero.

“É uma prioridade para a administração Biden-Harris servir como um parceiro forte e confiável no Sudeste Asiático”, declarou a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, em um comunicado divulgado neste sábado. “Nossas aspirações compartilhadas para a região continuarão a sustentar nosso compromisso comum de promover um Indo-Pacífico que seja livre e aberto, seguro, conectado e resiliente.”

Os dez membros da ASEAN são Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã. Fonte: Associated Press.