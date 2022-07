EUA: Biden diz que é provável que mais pessoas tenham covid-19

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden fez seu primeiro pronunciamento após cumprir os cinco dias de isolamento por covid-19 e testar negativo para o SARS-CoV-2. No discurso, o democrata destacou que a subvariante BA.5 da cepa Ômicron do coronavírus “é bastante transmissível” e que isso “significa que vários de nós ainda vão pegar covid-19, apesar de precauções”, nos EUA e ao redor do globo.

Biden sugeriu que, com máscaras de proteção distribuídas gratuitamente no país, a população considere usá-las em ambientes lotados. O presidente disse ter tido sintomas leves e que se sente “ótimo”, agradeceu ao trabalho da equipe médica e “aos desejos e orações” de todos.