EUA: avião faz pouso emergencial em campo de golfe e quase atinge jogador

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento exato em que um avião de pequeno porte faz um pouso de emergência no Haggin Oaks Golf Course, popular campo de golfe em Sacramento, na Califórnia, Estados Unidos, no último domingo, 4.

A aeronave passou a poucos metros de atingir um jogador. O incidente está sob investigação da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes do país. O piloto, o único que estava a bordo, escapou com cortes leves e não houve vítimas em solo.

Em nota, a FAA disse que o monomotor – um Piper PA28 – caiu ao sul do aeroporto McClellan Airfield, em Sacramento, por volta das 13h15 no horário local. O piloto relatou aos oficias que o avião sofreu uma falha mecânica a uma altitude aproximada de 121 metros, após partir da base aérea de McClellan, informou a KTXL, afiliada da Fox News.

O capitão do Corpo de Bombeiros de Sacramento, Justin Sylvia, afirmou à KTXL que o incidente poderia facilmente ter sido muito pior. “Ele (o piloto) escolheu um campo de golfe que é um local muito bom – agradável e aberto”, disse. “Foi muita sorte que ninguém tenha se ferido, incluindo o piloto. Ele teve um pequeno corte na mão”, completou.

Em um vídeo compartilhado pelo Corpo de Bombeiros de Sacramento no X (antigo Twitter), é possível ver a situação do avião após a queda e as marcas de derrapagem no campo de golfe.

O Haggin Oaks Golf Course disse em uma publicação no Facebook que os danos nas instalações são pequenos e que estão imensamente gratos aos socorristas do corpo de bombeiros e às forças policiais pela reação rápida e profissional. Devido a esforços de limpeza e precauções de segurança, o restaurante e a loja profissional no local ficaram fechados pelo resto do dia, informou o empreendimento.