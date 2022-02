EUA avaliam medidas contra potenciais riscos à segurança trazidos pelo TikTok

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, caminha para revisar regras federais a fim de lidar com potenciais riscos à segurança do TikTok e de outros aplicativos detidos por empresas estrangeiras, oito meses após optar por não forçar o fechamento da plataforma de compartilhamento de vídeos sediada na China. O Departamento do Comércio concluiu recentemente um período de comentários públicos sobre a mudança de regra proposta, que amplia o monitoramento federal para incluir explicitamente aplicativos que poderiam ser usados por “adversários estrangeiros para roubar ou de outra maneira obter dados”, segundo um memorando no Federal Register, o Diário Oficial americano.

Sob a regra, o secretário do Comércio poderia na prática barrar aplicativos estrangeiros considerados riscos inaceitáveis à segurança.

Isso poderia forçar plataformas de mídia social, como TikTok e outros aplicativos ligados à internet, a se submeter a auditorias, exames de seus códigos fontes e monitoramento do uso dos dados dos usuários, segundo a regra proposta.

As Forças Armadas dos EUA já proibiram seus membros de usar o aplicativo em dispositivos do governo. Alguns congressistas, como o senador Mark Rubio, dizem que a Casa Branca atua muito lentamente para apresentar um plano abrangente nessa frente.

O TikTok, da ByteDance, empresa sediada na China, não quis comentar o assunto.

Já a embaixada chinesa em Washington disse que os EUA não devem exagerar o conceito de segurança nacional e politizar questões econômicas.