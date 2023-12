EUA atiram em 14 drones suspeitos de atacar embarcações no Mar Vermelho

Um navio de guerra dos EUA abateu 14 drones no Mar Vermelho neste sábado, suspeitos de atacar embarcações comerciais da região, afirmou o Exército americano, por meio das redes sociais.

Segundo o Comando Central dos EUA, o destróier USS Carney “enfrentou com sucesso 14 sistemas aéreos não tripulados lançados como uma onda de drones”, controlados por rebeldes do grupo Houthis, do Iêmen. “Identificamos estes como drones de apenas um ataque e atiramos sem danos aos navios na área ou feridos reportados. Parceiros regionais do Mar Vermelho foram alertados sobre a ameaça”, escreveu o órgão, em publicação no X, antigo Twitter.

Mais cedo, autoridades do Reino Unido também informaram que eliminaram um drone de ataque na região neste sábado, totalizando 15 dispositivos aéreos abatidos por forças britânicas e americanas.