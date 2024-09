EUA: ataque a tiros deixa quatro mortos e mais de 20 feridos no Alabama

Um ataque a tiros deixou quatro mortos e mais de 21 feridos em um popular distrito de entretenimento na cidade de Birmingham, no Estado americano do Alabama. As autoridades afirmaram que ainda estavam procurando pelos atiradores.

A polícia respondeu a chamados de um ataque a tiros na área de Five Points South pouco depois das 23h (1h no horário de Brasília) disse Truman Fitzgerald, porta-voz do Departamento de Polícia de Birmingham, em uma entrevista coletiva. Dois homens e uma mulher foram encontrados mortos no local, disse ele, enquanto outra pessoa morreu em um hospital próximo.

Vinte pessoas foram levadas ao hospital e quatro delas estão com risco de morte, segundo Fitzgerald. Todas as vítimas estavam na calçada ou na rua. Não está claro se os atiradores estavam a pé ou dirigindo.

A área de Five Points South abriga o campus principal da Universidade do Alabama em Birmingham e é o local de muitos bares e restaurantes. Em julho, outro ataque a tiros ocorreu na mesma cidade, deixando quatro mortos e nove feridos.

“Faremos tudo o que for possível para garantir que descobriremos, identificaremos e caçaremos quem quer que seja o responsável por atacar nosso povo esta manhã”, apontou Fitzgerald.

(Com agências internacionais)