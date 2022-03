EUA aplicam sanções contra indivíduos na Rússia e na China por acordo de não proliferação

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 24, sanções a cinco entidades e indivíduos localizados na Rússia, na Coreia do Norte e na China por atividades de proliferação no Irã, Coreia do Norte e Síria. Em comunicado, o Departamento de Estado justifica a medida por conta da transferência de “itens sensíveis para o programa de mísseis da Coreia do Norte”.

“As medidas fazem parte de nossos esforços contínuos para impedir a capacidade da Coreia do Norte de avançar seu programa de mísseis e destacam o papel negativo que a Rússia desempenha no cenário mundial como proliferador de programas de preocupação”, afirma o Departamento de Estado.

Outro ação destacada foi fornecer à Síria equipamentos controlados pelo regime de não proliferação de armas químicas e biológicas. “As determinações ressaltam a necessidade contínua de todos os países permanecerem vigilantes aos esforços da Coreia do Norte e da Síria para avançar em seus programas de proliferação preocupantes”, aponta o documento.

As sanções foram aplicadas contra as entidades russas Grupo Ardis; PFK Profpodshipnik; LLC e o indivíduo Igor Aleksandrovich Michurin. No caso norte-coreano, a entidade foi Segundo Gabinete de Relações Exteriores da Academia de Ciências Naturais e o indivíduo da Ri Sung Chol.