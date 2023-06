EUA anunciam US$ 500 milhões em equipamentos militares adicionais para a Ucrânia

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 27, nova assistência de segurança adicional à Ucrânia, avaliada em US$ 500 milhões. Segundo comunicado do organismo, a medida inclui recursos essenciais para apoiar as operações de contra-ofensiva, fortalecer as defesas aéreas, bem como veículos blindados adicionais, sistemas antiblindados, munições críticas e outros equipamentos para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.

Esta autorização é a quadragésima primeira retirada de equipamentos dos estoques americanos para a Ucrânia desde agosto de 2021.