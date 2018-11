EUA anunciam sanções contra Venezuela e Cuba e prometem punição contra Nicarágua

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira novas sanções contra os governos de Venezuela e Cuba, além de prometer novas penas para o da Nicarágua. Assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton afirmou que as nações representam a “troica da tirania” e são “forças destrutivas de opressão, socialismo e totalitarismo”.

O governo americano proibirá cidadãos dos EUA de participarem no setor de exportação de ouro da Venezuela. No caso de Cuba, Washington acrescentou vinte entidades das Forças Armadas cubanas ou controladas por elas em uma lista de entidades com as quais os americanos não podem realizar transações financeiras. Bolton disse que o objetivo é impedir que cheguem dólares às Forças Armadas e aos serviços de segurança de Cuba. Fonte: Associated Press.