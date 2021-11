EUA anunciam sanções contra indivíduos e entidade do Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 18, a imposição de sanções contra cinco indivíduos e uma entidade do Irã por tentativa de interferência nas eleições presidenciais de 2020.

Em comunicado, o órgão diz que os EUA identificaram ações cibernéticas de agentes patrocinados pelo Estado iraniano que tentavam “semear discórdia” e “minar” a credibilidade do processo eleitoral americano.

Segundo a nota, o grupo também disseminou informações falsas nas redes sociais, enviou e-mails ameaçadores e divulgou um vídeo “fraudulento”, que sugeria que as urnas eram passíveis de manipulação.

“O Tesouro continuará a responder aos esforços para minar a integridade de nossos sistemas eleitorais”, disse o secretário adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo. “A ação de hoje ressalta o compromisso do governo dos EUA de responsabilizar os atores patrocinados pelo estado por tentarem minar a confiança do público no processo eleitoral e nas instituições dos EUA”, acrescentou.