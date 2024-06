Brasil e Mundo EUA anunciam sanções contra cerca de 50 ‘bancos paralelos’ do Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que adotou sanções contra cerca de 50 entidades e indivíduos acusados de atuar como banco paralelo para o Ministério de Defesa e Logística das Forças Armadas do Irã. Estas instituições comercializavam petróleo e outros recursos e destinavam a verba para fins militares no Irã, afirma o Tesouro.

Segundo o Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês), os recursos camuflados por redes de casas de cambio iranianas eram utilizados para o desenvolvimento de sistemas de armas avançados, como veículos aéreos não tripulados e explosivos. As armas, então, eram distribuídas para grupos regionais parceiros do Irã, como os Houthi, no Iêmen, diz o Ofac.