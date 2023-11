EUA anunciam presença de um dos seus submarino mais poderosos na região do Oriente Médio

Os Estados Unidos anunciaram no domingo, 5, a presença de um de seus submarinos com capacidade nuclear no Canal de Suez, no Egito, perto da ponte do Canal de Suez. A medida parece ser mais uma tomada pelo governo norte-americano para pressionar o Irã, em uma tentativa de dissuadir o país e seus aliados a não se envolverem no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

O anúncio foi feito pelo Comando Central dos EUA no X (o antigo Twitter), declarando que a embarcação estava entrando em sua área de responsabilidade. O reconhecimento dos EUA de uma localização de submarinos da classe Ohio é rara, pois eles representam parte da chamada “tríade nuclear” de armas atômicas da América – que também inclui mísseis balísticos terrestres e bombas nucleares a bordo de bombardeiros estratégicos.

Vários submarinos da classe Ohio transportam mísseis de cruzeiro e a capacidade de serem mobilizados com forças de operações especiais, por isso não está claro se o submarino que opera agora no Oriente Médio transporta mísseis balísticos nucleares.

Esse tipo de submarino é conhecido pela capacidade de operar de forma silenciosa, atuando praticamente em sigilo total. Por isso, especialistas analisam que o anúncio feito pelos militares estadunidenses parece ser mais uma mensagem especialmente ao Irã, que tem dado sinais de um conflito expandido na região de Gaza.

Os EUA já mobilizaram uma série de outros meios da Marinha na área, incluindo dois grupos de ataque de porta-aviões – o USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group e o USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group – e um grupo anfíbio pronto. (Com Associated Press)