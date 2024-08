EUA ampliam esforços por cessar-fogo em Gaza, mas negociações seguem travadas

O governo dos Estados Unidos está enviando altos funcionários para o Oriente Médio, enquanto pressiona por uma nova rodada de negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas em um último esforço para acalmar a região e libertar reféns israelenses.

As negociações entre Israel e Hamas estão paralisadas há meses em meio a trocas de culpa de ambos os lados. Os EUA, Egito e Catar pediram na semana passada que as partes retomassem as negociações, prometendo apresentar sua própria proposta para preencher as lacunas restantes, enquanto a região se prepara para um possível ataque iraniano e uma nova escalada.

O conselheiro de segurança nacional do presidente Biden, Jake Sullivan, pediu na segunda-feira ao coordenador do Oriente Médio da Casa Branca, Brett McGurk, para ir ao Egito, e ao enviado especial dos EUA, Amos Hochstein, para ir ao Líbano, de acordo com uma autoridade dos EUA, onde eles devem ajudar a superar os obstáculos para um acordo.

Os EUA disseram que Israel acolheu o convite para se reunir, enquanto autoridades do Hamas ainda não confirmaram se participariam. Em uma mensagem transmitida aos mediadores árabes na segunda-feira à noite, o líder do Hamas Yahya Sinwar disse que se Israel leva as negociações a sério, deve primeiro parar suas operações militares em Gaza, para então negociar.

É improvável que tal solicitação seja atendida por Israel, que já disse estar determinado a atingir seus objetivos duplos de derrotar o Hamas e garantir o retorno dos reféns.

“Queremos que todos apareçam, arregacem as mangas e comecem a trabalhar”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional John Kirby na segunda-feira. “E, ao mesmo tempo, estamos observando muito, muito de perto o que o Irã e seus representantes podem fazer esta semana”, disse.