Mundo EUA ampliam cooperação nuclear com Coreia do Sul em contraponto à ameaça de Coreia do Norte

Por Agência Estado 26 de abril de 2023, às 20h00 • Última atualização em 26 de abril de 2023, às 23h30 Link da matéria: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/mundo/eua-ampliam-cooperacao-nuclear-com-coreia-do-sul-em-contraponto-a-ameaca-de-coreia-do-norte-1946131/