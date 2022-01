EUA ampliam ajuda militar à Ucrânia em meio a tensões com Rússia

O governo dos Estados Unidos está concedendo mais US$ 200 milhões em ajuda militar para a Ucrânia, em meio a crescentes temores de que o país seja invadido pela Rússia. A iniciativa vem num momento em que o Secretário de Estado americano, Antony Blinken, visita Kiev, a capital ucraniana. Segundo um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA, o auxílio foi aprovado no fim de dezembro, como parte da estratégia de Washington de ajudar os ucranianos a se defenderem. O funcionário falou sob condição de anonimato, por não estar autorizado a comentar o assunto antes de reuniões de Blinken previstas para esta quarta-feira (19) em Kiev. Fonte: Associated Press.