EUA advertem governo da Síria contra avanço na região Sul

O governo dos Estados Unidos disse que tomará “medidas firmes e apropriadas” para proteger um cessar-fogo no sul da Síria se as forças do presidente Bashar Assad atacarem os rebeldes.

Em um comunicado divulgado na sexta-feira, o Departamento de Estado disse estar preocupado com relatos de que as forças de Assad estavam se preparando para uma operação próxima às fronteiras da Jordânia e de Israel.

Os EUA, a Rússia e a Jordânia concordaram no ano passado com uma “zona de desescalada” no sudoeste da Síria para congelar as linhas de conflito.

O Departamento de Estado alertou o governo sírio contra “qualquer ação que arrisque ampliar o conflito”.

Os EUA e Israel estão cada vez mais preocupados com as atividades militares iranianas na Síria em apoio a Assad. Israel diz que não quer que as forças iranianas se concentrem perto das colinas ocupadas do Golan. Fonte: Associated Press.