EUA: administração de aviação amplia restrição para voos americanos próximos à Ucrânia

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que ampliou as regras que restringem os voos comerciais americanos dentro e perto da Ucrânia, após o ataque da Rússia ao país.

O regulador de segurança aérea já havia proibido voos acima de uma região oriental da Ucrânia, mas as proibições de operações de voo agora incluem todo o país, bem como toda o Belarus e uma faixa da Rússia que se estende por 160 milhas náuticas de sua fronteira com o leste da Ucrânia e partes do Belarus.

As restrições provavelmente não terão um efeito significativo nas transportadoras dos EUA, que normalmente não usam a Ucrânia ou essa parte do espaço aéreo russo para rotas. United Airlines, Delta Air Lines e American Airlines disseram que as novas restrições não afetariam suas operações. As restrições ampliadas não se aplicam a operações militares, disse a agência. Fonte: Dow Jones Newswires.