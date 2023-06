Estatal da Rússia está perto de fechar negócio para vender petróleo em 2024

A gigante estatal de energia da Rússia está perto de fechar acordos de longo prazo para vender suprimentos substanciais de petróleo, um sinal de que Moscou pode continuar contando com as exportações da commodity para financiar sua guerra contra a Ucrânia.

A Rosneft Oil está organizando as vendas por meio de uma licitação, um tipo de leilão, que visa garantir compradores para milhões de toneladas de produtos brutos e refinados no próximo ano, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Os possíveis compradores são empresas comerciais que competem para enviar o petróleo aos usuários finais nos mercados de exportação da Rússia, como China, Índia e Turquia.

A licitação provavelmente será a maior desde o início do conflito com a Ucrânia, de acordo com algumas das fontes. Também pode ser um dos maiores da Rosneft nos últimos anos e envolve uma parte significativa da produção da empresa, disse uma das pessoas.

Houve uma ampla demanda de licitação, disseram algumas das pessoas. Isso é uma reviravolta grande em relação ao ano passado, quando a Rosneft não conseguiu encontrar compradores em uma licitação nos meses após o início da guerra na Ucrânia.

O volume exato de petróleo e produtos a serem negociados no leilão não pôde ser determinado. A venda pode ser concluída nos próximos dias, disseram algumas pessoas – embora o processo tenha demorado mais do que as licitações anteriores à guerra e não haja garantia de que os negócios serão fechados.