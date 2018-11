Estamos renegociando acordos comerciais porque eles eram péssimos, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta segunda-feira sua estratégia de renegociar acordos comerciais em várias frentes. Segundo ele, era preciso fazer isso, já que eles “eram péssimos”, o que ele tem trabalhado para reparar. “Agora somos respeitados novamente”, afirmou o líder americano, que citou a China como um dos países aos quais ele tem aplicado a estratégia.

Trump fala durante um comício em Tupelo, Mississippi, no qual pede votos para a senadora Cindy Hyde-Smith, em uma eleição especial. Cindy já ocupa uma vaga no Senado desde abril, indicada pelo governador Phil Bryant (republicano) para ocupar o lugar do senador Thad Cochran, que renunciou por problemas de saúde. As pesquisas mostram a republicana como favorita no Estado, tradicionalmente alinhado a esse partido. A última vez que o Partido Democrata venceu em uma disputa presidencial no Mississippi, por exemplo, foi em 1976, com Jimmy Carter.

O presidente disse que a senadora é “boa em corte de tarifas” e no trabalho pela segurança das fronteiras, o que é preciso preservar neste momento. A senadora disse que pretende defender os “valores conservadores” do Estado, como a defesa do direito de usar armas e a segurança nas fronteiras.