Estamos prontos para fortalecer cooperação com a Rússia, diz premiê da China

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse nesta quarta-feira (21) que o país está pronto para fortalecer sua abrangente cooperação com a Rússia. A declaração foi feita durante a 29ª reunião ordinária entre chefes de governo chineses e russos, que contou com a presença do primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. Li também prometeu levar a parceria “estratégica” entre China e Rússia “a um novo patamar para uma nova era”.