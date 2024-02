Estamos muito perto de alcançar vitória contra o Hamas, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 7, que o exército israelense está “muito perto de completar sua vitória” contra o Hamas, em Gaza, e que os militares foram instruídos a avançar sobre a região de Rafah, próximo da fronteira com o Egito. De acordo com Netanyahu, o governo de Israel não vai atender a nenhuma das “demandas irracionais” do Hamas, mas está disposto a negociar sobre certas condições na região. Mesmo assim, o primeiro-ministro avalia que os inimigos “não estão prontos” para conversas por meio de intermediários.