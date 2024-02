Brasil e Mundo Estamos fazendo bons progressos no combate à inflação na zona do euro, diz membro do BCE

Membro do Conselho executivo do Banco Central Europeu (BCE), Frank Elderson afirmou hoje que a autoridade monetária está fazendo “bons progressos” no combate à inflação e reforçou o compromisso da instituição em restaurar a estabilidade de preços na zona do euro.

Em entrevista ao jornal holandês De Volkskrant, publicada no site do BCE, Elderson defendeu que o BC deve considerar questões climáticas ao estabelecer suas políticas. “Penso que é um equívoco pensar que teríamos de escolher entre a estabilidade de preços e os riscos climáticos”, disse.