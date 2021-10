Estados Unidos vão aceitar CoronaVac para entrada de visitantes estrangeiros

09 out 2021 às 15:23

País vai admitir pessoas vacinadas com todos os imunizantes aprovados para uso emergencial pela OMS

O governo dos Estados Unidos informou que o país vai aceitar a entrada de visitantes imunizados com todas as vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) autorizadas para uso emergencial pela OMS (Organização Mundial de Saúde), além dos fármacos já liberados pelos órgãos norte-americanos. A informação foi publicada pela agência de notícias Reuters na noite de sexta-feira (8).

Atualmente, a lista da OMS inclui para uso emergencial os imunizantes CoronaVac, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Moderna e Sinopharm.

O governo norte-americano disse ainda que no início da semana as companhias aéreas foram informadas sobre as novas regras, para que pudessem atualizar seus sistemas de informações.

As autoridades também vão divulgar orientações e informações adicionais sobre as novas formas de acompanhamento epidemiológico dos viajantes internacionais.