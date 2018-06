Espero implementação de acordo entre EUA e Coreia do Norte, diz líder da China

O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, esperar que Pyongyang e Washington possam implementar totalmente os acordos fechados em acordo na semana passada, quando Kim se comprometeu a trabalhar pelo fim das armas nucleares, em troca de garantias à segurança.

A emissora estatal CCTV disse que Xi afirmou a Kim que “os esforços conjuntos dos países relevantes” fazem a situação caminhar para um sentido de paz e estabilidade. O encontro entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Cingapura, marcou um “importante passo na direção de uma solução política da questão nuclear na Península Coreana”, segundo Xi.

A China espera que a Coreia do Norte e os EUA possam “implementar adequadamente os resultados atingidos na reunião”, disse Xi. Segundo ele, Pequim “como sempre terá um papel construtivo” nesse processo.

A visita de dois dias de Kim à China, iniciada nesta terça-feira, não havia sido anunciada, mas era esperada, como parte da tradição dos vizinhos de reportar ao aliado sobre acontecimentos importantes. A Coreia do Norte espera conseguir apoio da China por um alívio nas sanções adotadas no âmbito da Organização das Nações Unidas contra o país. Fonte: Associated Press.