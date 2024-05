Espanha retira ‘definitivamente’ embaixadora na Argentina; Milei diz que não fará o mesmo

O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, informou nesta terça-feira (21) que a embaixadora desse país na Argentina foi retirada “definitivamente”, em meio à forte tensão entre os dois governos. “Anuncio a vocês que retiramos nossa embaixadora em Buenos Aires. A embaixadora ficará definitivamente em Madri. A Argentina continuará sem embaixador”, afirmou Albares, em entrevista coletiva na capital espanhola.

A decisão de retirar María Jesús Alonso do posto em Buenos Aires foi tomada após a escalada no enfrentamento entre o premiê espanhol, o socialista Pedro Sánchez, e o presidente argentino, Javier Milei, economista de extrema-direita que assumiu em dezembro.

Após a notícia, Milei disse em entrevista ao canal de notícias La Nación que a medida lhe parecia “um disparate próprio de um socialista arrogante” e acrescentou que “os socialistas são capazes de fazer qualquer coisa”. Ao ser consultado sobre se a Argentina tomará medida similar, Milei negou.

Milei afirmou que há semanas é vítima de críticas de vários ministros de Sánchez que atacaram sua índole, em referência também à insinuação do ministro de Transportes espanhol, Oscar Puente, de que o presidente argentino usava drogas.

A tormenta diplomática foi desatada no fim de semana, durante uma visita a Madri de Milei na qual ele criticou Sánchez e qualificou sua mulher, Begoña Gómez, como corrupta. As declarações de Milei, dadas durante reunião de dirigentes de ultradireita da Europa, fizeram a Espanha convocar sua embaixadora na Argentina para consultas e exigir um pedido de desculpas. Em tom provocativo, porém, Milei disse que “sob nenhum ponto de vista” pediria desculpas pelas críticas a Sánchez e sua mulher. Fonte: Associated Press.