Espanha: laços com extrema direita impedem Partido Popular de formar governo

As chances de formar um governo diminuíram para o conservador Partido Popular da Espanha após vitória eleitoral, depois que dois pequenos partidos regionais se recusaram a dar apoio devido à possível presença do partido de extrema direita Vox no gabinete.

O Partido Popular (PP) de centro-direita de Alberto Nuñez Feijóo obteve o maior número de votos na eleição de domingo e terminou com 133 assentos, muito aquém da maioria de 176 no parlamento espanhol de 350 assentos.

Feijóo tentou angariar apoio de outros partidos, mas os números não acrescentam. Até agora, ele contava apenas com o apoio do ultranacionalista Vox, com 33 cadeiras, e do pequeno partido conservador UPN, que tem apenas uma cadeira.

Ontem, dois pequenos partidos conservadores – o PNV, da região basca, com cinco assentos e a Coalizão Canária, com um – golpearam Feijóo ao dizer que não apoiariam nenhum governo com membros do partido Vox.