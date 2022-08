Escritor Salman Rushdie é extubado, diz amigo

Autor de Versos Satânicos, Salman Rushdie foi extubado e conseguiu falar neste sábado, 13, um dia depois de ser esfaqueado enquanto se preparava para dar uma palestra no norte do estado de Nova York.

Rushdie permaneceu hospitalizado com ferimentos graves, mas o colega autor Aatish Taseer twittou à noite que estavam “desligando o ventilador e que ele estava conversando (e brincando).” No entanto, na manhã deste domingo, 14, Taseer excluiu a publicação e pediu desculpas. O agente de Rushdie, Andrew Wylie, confirmou a informação sem dar mais detalhes.

“Desculpa pelo tuíte deletado. Não é meu lugar dar atualizações. Apenas me senti bem tendo pelo menos alguma notícia boa.”

Na sexta, Andrew Wylie comentou a situação delicada de Salman. “Provavelmente perderá um olho; os nervos de seu braço foram cortados; e seu fígado foi esfaqueado e danificado”, completou o comunicado.

A polícia de Nova York identificou o agressor de Salman Rushdie como Hadi Matar, um homem de 24 anos, que permanece sob custódia, segundo declarou a polícia estadual de Nova York. O jovem é um residente de Fairview, Nova Jersey, disse o porta-voz da polícia.

Ele acrescentou que Matar esfaqueou Rushdie pelo menos uma vez no pescoço e uma vez no abdômen.

Um repórter da agência Associated Press testemunhou o momento em que homem invadiu o palco da Chautauqua Institution e começar a agredir Rushdie enquanto ele estava sendo apresentado. O escritor caiu no chão no mesmo instante e o homem foi controlado.

Rushdie se tornou um inimigo público do Irã em 1988, quando sua obra Versos Satânicos foi proibida. Era o regime de Khomenei e suas palavras foram consideradas uma blasfêmia. Um ano depois, o aiatolá Ruhollah Khomeini emitiu uma fatwa pedindo a morte de Rushdie. O Irã também ofereceu mais de

US$ 3 milhões em recompensa para quem matasse Rushdie.