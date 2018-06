Erupção do vulcão mata pelo menos 25 pessoas na Guatemala

Foto: Twitter @PNCdeGuatemala / Reprodução

Autoridades da Guatemala informaram nesta segunda-feira que pelo menos 25 pessoas morreram e outras 3,2 mil foram retiradas de suas casas após erupção do Vulcão de Fogo, que entrou em atividade no domingo (3). Ainda de acordo com as autoridades, há um número não determinado de pessoas desaparecidas.

A movimentação vulcânica começou pouco antes do meio-dia (15 horas de Brasília) do domingo, 3, lançando cinzas e rochas a 4,5 mil metros acima do nível do mar. As cidades próximas sofreram com a fumaça pesada e com o fluxo de pedras que desceram pelos flancos do vulcão, atingindo casas e estradas.

Segundo a Agência de vulcanologia da Guatemala, a erupção diminuiu por volta das 22h (1h desta segunda-feira, em Brasília). De acordo com o porta-voz da agência, David de León, os primeiros corpos foram encontrados na comunidade San Miguel Los Lotes.