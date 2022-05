Erdogan volta a dizer que Turquia vetará adesão de Finlândia e Suécia à Otan

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reiterou sua oposição à adesão de Finlândia e Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), ao dizer que o governo turco dirá “não” aos pedidos de filiação dos dois países. Numa conversa com um grupo de jovens turcos, Erdogan acusou ambos os países – em especial, a Suécia – de “abrigarem o terror”. Um vídeo da conversa foi divulgado nesta quinta-feira, 19.

A objeção de Erdogan está relacionada ao suposto apoio de suecos e finlandeses a militantes turcos, inclusive do banido Partido dos Trabalhadores do Curdistão, conhecido como PKK. A aprovação da Turquia é crucial porque as decisões da Otan dependem de consenso. Cada um dos 30 integrantes da aliança tem direito de vetar novos candidatos à adesão. Fonte: Associated Press.