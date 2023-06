Erdogan toma posse como presidente da Turquia, iniciando seu terceiro mandato

Eleito pela terceira vez na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan tomou posse neste sábado, 3, dando início ao seu terceiro mandato presidencial após três passagens como primeiro-ministro. Durante sua cerimônia de posse no palácio presidencial, ele saudou “o início do século turco, um novo período de glória para nosso país”. Em outubro, o país celebra seu centenário como república, que se iniciou após a queda do Império Otomano.

“Convido todas as 81 províncias a se reunirem em fraternidade. Deixemos para trás os ressentimentos da campanha. Vamos encontrar uma maneira de compensar os sentimentos feridos. Vamos todos trabalhar juntos para construir o século turco”, disse em seu discurso de posse. Ele também expressou sua intenção de introduzir uma nova constituição, dizendo: “Libertaremos nossa democracia da atual constituição produzida pelo golpe militar (de 1980) e a fortaleceremos com uma constituição civil e inclusiva que promova a liberdade”.

Agora, as atenções estão voltadas para o anúncio de seu novo gabinete. Sua programação deve indicar se haverá uma continuação de políticas econômicas heterodoxas ou um retorno a outras mais convencionais, em meio a uma crise de aumento do custo de vida.

Erdogan, de 69 anos, ganhou um novo mandato de cinco anos em um segundo turno da corrida presidencial na semana passada, o que pode estender seu governo de 20 anos no país-chave da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), responsável pelo segundo maior exército da aliança militar internacional. A Turquia também hospeda milhões de refugiados e desempenhou um papel crucial na intermediação de um acordo que permitiu o embarque de grãos ucranianos através do Mar Negro, alertando para uma crise alimentar global.