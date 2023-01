Mundo Erdogan pede, em telefonema com Putin, que Rússia decrete cessar-fogo na Ucrânia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu que a Rússia adote um “cessar-fogo unilateral” na guerra da Ucrânia, buscando uma “solução justa” para o conflito. A declaração foi dada durante telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, segundo comunicado da presidência turca publicado nesta quinta-feira, 5. Na nota, é relatado que a dupla falou sobre “resultados positivos” nas negociações entre as partes em conflito, como o corredor para a exportação de grãos ucranianos, a troca de prisioneiros e o estabelecimento de zonas seguras no entorno da usina nuclear de Zaporizhzhia.

De acordo com o comunicado, Erdogan e Putin trataram das relações bilaterais, “especialmente de energia”, além de “questões regionais”, como a guerra, e da situação na Síria.

Erdogan afirmou que a infraestrutura continua a ser fortalecida, para o estabelecimento de um centro de gás natural na Turquia. Segundo ele, a intenção é completar o cronograma para a iniciativa e adotar passos concretos para implementá-la “o mais rápido possível”.

Ele também falou sobre “passos concretos” adotados para retirar organizações terroristas das regiões fronteiriças turcas. A nota menciona o grupo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado terrorista pela Turquia.