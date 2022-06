Erdogan expressa preocupações à Otan sobre candidaturas de Finlândia e Suécia

A presidência da Turquia informou, em sua conta oficial no Twitter, que o presidente Recep Tayyip Erdogan conversou com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, sobre as candidaturas de Finlândia e Suécia ao grupo. O governo turco diz que tem preocupações “legítimas” com a potencial entrada dos dois países na Otan.

A Turquia diz que os governos dois países devem deixar claro que não apoiam “o terrorismo” – os dois países abrigam separatistas curdos, considerados terroristas pela Turquia -, retirar sanções contra a Turquia e se mostrar dispostos a demonstrar solidariedade dentro da aliança.

Segundo o governo turco, Stoltenberg “chamou a atenção para a necessidade de se satisfazer as expectativas da Turquia, uma importante aliada”.

Apoiada por vários integrantes da Otan, como os Estados Unidos, a candidatura de Finlândia e Suécia enfrenta dificuldades para receber o aval da Turquia, que em princípio poderia vetar esse acesso.