Equador: Noboa suspende vinda ao Brasil por causa de julgamento de ministra e crise energética

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou na terça-feira, 22, ter suspendido uma viagem ao Brasil para participar de eventos sobre mudanças climáticas em São Paulo nesta semana. Nobba ficará em Quito para dar apoio à ministra do Interior, Mônica Palencia, que terá o impeachment julgado pelo Parlamento, e também para enfrentar a grave crise de geração de energia que mantém os equatorianos sob racionamento.

Em publicação no X, o presidente anunciou a decisão de última hora e argumentou: “não deixarei Mônica Palencia sozinha, vou acompanhá-la em todo o seu caminho”. “Estamos passando por momentos que nos desafiam como país; com determinação e frontalidade temos que enfrentá-los”, acrescentou. A chanceler Gabriela Sommerfeld cumprirá a agenda do presidente no Brasil. Fonte: Associated Press.