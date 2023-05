Equador: eleição antecipada é marcada para 20 de agosto; eventual 2º turno ocorre em outubro

O Conselho Nacional Eleitoral do Equador anunciou nesta quarta-feira, 24, que as eleições presidenciais antecipadas vão acontecer em 20 de agosto. As eleições estavam previstas inicialmente para 2025, mas foram adiantadas após o decreto constitucional do presidente Guillermo Lasso, que dissolveu o Congresso.

O presidente pode escolher se candidatar ou não nas eleições que vão renovar Congresso e presidência. Caso não haja vencedor absoluto, o segundo turno será realizado em outubro.