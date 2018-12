Equador afirma ter acordo para libertar Assange

O presidente do Equador, Lenín Moreno, disse nesta quinta-feira que o governo britânico deu garantias suficientes para que o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, deixe a Embaixada do Equador em Londres, onde ele está refugiado desde 2012.

De acordo com Moreno, Londres aceitou não extraditá-lo a nenhum país em que ele corra perigo de vida ou que haja pena de morte. “Está dado o caminho para que Assange tome a decisão de sair (da embaixada)”, disse o presidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.