Entramos em guerra longa e difícil, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a afirmar que a guerra contra o Hamas será longa e prometeu que Israel sairá vencedor do conflito. “Estamos embarcando em uma guerra longa e difícil. A guerra imposta a nós por um ataque assassino do Hamas. A primeira fase termina nestas horas com a destruição da maior parte das forças inimigas que penetraram no nosso território”, disse Netanyahu em uma publicação na sua conta oficial do X (o antigo Twitter).

Netanyahu reiterou que a represália israelense continuará. “Ao mesmo tempo, iniciamos a formação ofensiva e ela continuará sem reservas e sem tréguas – até que os objetivos sejam alcançados. Restauraremos a segurança dos cidadãos de Israel e venceremos”, afirmou o primeiro-ministro de Israel.

O governo de Israel está em confronto com o Hamas desde o início deste sábado, após uma invasão surpresa do grupo extremista no sul do país, perto da Faixa de Gaza. Foi o ataque mais letal contra Israel desde 1973. Pelo menos 300 pessoas morreram e 1,59 mil ficaram feridas no território israelense, segundo o serviço nacional de resgate de Israel. Na Faixa de Gaza, o Ministério da Saúde palestino estima que pelo menos 232 pessoas foram mortas e mais de 1,7 mil ficaram feridas na retaliação de Israel.