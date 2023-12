Encontro entre Blinken e Netanyahu em Jerusalém reitera apoio dos EUA a Israel

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém nesta quinta-feira, 30, para debater a liberação dos reféns israelenses restantes em meio ao cessar-fogo na guerra entre Israel e militantes do Hamas.

Segundo o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, o encontro reiterou o apoio americano a Israel para “se defender contra os ataques terroristas”. Ele informou também que Blinken reforçou o pedido para que sejam tomadas medidas para promover um Estado palestino “que viva em paz e segurança ao lado de Israel”.

De acordo com Blinken, em postagem no X (antigo Twitter), os EUA enfatizaram “a necessidade de Israel tomar todas as medidas possíveis para evitar danos aos civis de Gaza”.