Mundo Empresa dos EUA vende balde de ‘comida de emergência’ para o fim do mundo por US$ 80

A crescente ameaça das mudanças climáticas e o aumento de desastres naturais imprevisíveis acabam alimentando a economia do dia do juízo final e o crescente movimento “prepper”, termo em inglês relacionado à palavra “preparação”. Seus adeptos tomam medidas de diferentes graus – desde estocar alimentos e água para vários dias até erguer bunkers de concreto – para se prepararem para o apocalipse – ou qualquer grande desastre – que acreditam estarem próximos.

Esse mercado em crescimento levou a rede varejista americana Costco a vender um balde de “comida de emergência” por cerca de US$ 80 (R$ 448) para seus clientes nos Estados Unidos, informou o The Guardian.

Segundo o jornal britânico, o balde contém 150 sachês de refeições com vida útil de 25 anos. O produto, da marca Readywise, promete 80 porções de entradas e acompanhamentos, 30 porções para cafés da manhã nutritivos e 40 porções de bebidas. “Fácil preparo, basta adicionar água”, afirma a empresa. Há refeições de uma variedade de sabores, incluindo frango alfredo, macarrão cremoso e vegetais, arroz teriyaki e macarrão com queijo, além de pudins, cereais e algo chamado “mix de bebida de laranja”.

“Em um mundo onde a imprevisibilidade se tornou uma constante, nossa variedade assume um papel vital na preparação para emergências”, diz a descrição do produto no site da Costco. “Imagine o início repentino de um clima severo, os desafios de transições inesperadas de emprego ou o pensamento perturbador da escassez de alimentos. Esses são os momentos em que ter uma fonte confiável de sustento se torna um divisor de águas”, afirma o anúncio.

Alguns usuários apelidaram o produto de “kit do juízo final” ou “kit de jantar do apocalipse” nas redes sociais.

O The Guardian destaca que desastres naturais recentes tiveram inúmeras consequências: como o furacão Beryl, por exemplo, que deixou moradores de Houston, no estado do Texas, sem energia por dias, fazendo com que alimentos refrigerados e congelados estragassem.

Mercado

Quase 20 milhões de americanos, ou cerca de 7% de todas as residências, agora se identificam como “preparadores”, com base em uma análise recente dos dados da FEMA. Isso influenciou Drew Miller, um coronel aposentado da Força Aérea, a criar o Fortitude Ranch, que engloba cinco complexos de sobrevivência nos Estados Unidos.

Outros empresários seguiram o mesmo caminho: empresas que têm se destacado na economia do dia do juízo final incluem a American Reserves, que oferece itens essenciais para os preparadores, como um suprimento de alimentos para 12 meses (US$ 2.799,99) e um rádio de emergência com manivela (US$ 59,99); a Fieldcraft Survival, que oferece aulas (US$ 250) em todo o país sobre “habilidades tradicionais de sobrevivência moderna e de artesanato”, incluindo a montagem de armadilhas e o nó de amarração; e aquelas que oferecem bunkers de luxo, como o complexo Vivos xPoint, nos arredores de Edgemont, Dakota do Sul, onde a associação custa US$ 55 mil.