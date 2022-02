Embaixada da França alerta seus cidadãos diante da possível invasão à Ucrânia

A Embaixada da França na Ucrânia recomendou aos seus cidadãos uma maior vigilância no país, diante das tensões criadas pela concentração de tropas russas nas fronteiras da Ucrânia.

“Não é recomendado viajar para as áreas fronteiriças no norte e leste. É aconselhável adiar todas as viagens à Ucrânia”, disse a embaixada em comunicado.

Na contramão de outras nações, a pasta não pediu para que os franceses deixassem o país. Mais cedo, Putin conversou com o presidente francês Emmanuel Macron sobre a crise na Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin disse que não divulgaria o conteúdo das conversas. A Presidência francesa disse em nota, no entanto, que Macron disse a Putin que o diálogo “não é compatível” com a escalada de tensão e que busca a estabilidade na Europa. Os líderes conversaram por cerca de 1h40.