Embaixada americana na Rússia orienta cidadãos para que busquem segurança

A embaixada dos Estados Unidos em Moscou, na Rússia, emitiu um comunicado neste domingo, 20, para alertar seus cidadãos sobre medidas de segurança em meio à crescente tensão militar com a Ucrânia.

“De acordo com fontes da mídia, houve ameaças de ataques contra shopping centers, estações ferroviárias e de metrô e outros locais de encontro público nas principais áreas urbanas, incluindo Moscou e São Petersburgo, bem como em áreas de maior tensão ao longo da fronteira russa com a Ucrânia”, informou a embaixada, em nota publicada em seu site.

Com isso, a orientação aos cidadãos americanos na Rússia é monitorar a mídia local e internacional para atualizações, evitar multidões, avisar amigos e familiares sobre a própria segurança, estar ciente do entorno, ficar alerta em locais frequentados por turistas/ocidentais, revisar planos de segurança pessoal, levar identificação adequada – incluindo um passaporte dos Estados Unidos com um visto russo atual – e ter planos de evacuação que não dependam da assistência do governo dos Estados Unidos.