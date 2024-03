Em Washington, Haley vence Trump pela primeira vez nas primárias do Partido Republicano

A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley venceu neste domingo, 3, as primárias do Partido Republicano no Distrito de Columbia, onde fica Washington, a capital dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que Haley derrotou o ex-presidente Donald Trump no processo de escolha do candidato da legenda à Casa Branca nas eleições de novembro.

Apesar de acumular derrotas, inclusive em casa, na Carolina do Sul, Haley insistiu em permanecer na disputa para oferecer aos republicanos uma alternativa a Trump. O Distrito de Columbia é dominado pelo Partido Democrata e conta com apenas 23 mil republicanos registrados. Em 2020, o presidente Joe Biden venceu as eleições no local com 92% dos votos.

Logo após a vitória de Haley, Trump a parabenizou de maneira sarcástica, ao dizer que a adversária teria sido nomeada “Rainha do Pântano pelos lobistas e frequentadores de DC que querem proteger o status quo fracassado”. Fonte: Associated Press.