Em Taiwan, presidenciável sugere doação de pets para estimular aumento da população

O candidato independente à presidência de Taiwan Terry Gou sugeriu que o envelhecimento da população da nação pode ser enfrentado com pets. Segundo ele, famílias que darem a luz a crianças podem adotar cachorros e gatos de forma gratuita.

Taiwan tem uma das menores taxas de natalidade da Ásia. O declínio da taxa no país é um dos maiores desafios enfrentados pelo governo taiwanês, que teme pela falta de mão de obra no futuro e as possíveis consequências deste problema na economia da ilha.

Em compensação, no segundo semestre de 2020, uma pesquisa feita em Taiwan da Trendsight Research and Consulting indicou que o país tinha mais animais de estimação do que crianças com 14 anos ou menos. O relatório sugeriu que o aumento da procura por animais está diretamente relacionada com a queda de nascimentos, já que os filhotes são encarados como “filhos” por muitos pais jovens que optam por não engravidar.

Para isso, o bilionário Terry Gou, fundador da Foxconn e que renunciou recentemente ao conselho da empresa fornecedora da Apple, propôs que se um casal tivesse um filho, eles poderiam ter um animal de estimação gratuito. Caso o casal tiver um segundo filho, receberia, da mesma forma, um segundo animal de estimação, de acordo com o Liberty Times.

Em uma visita a um templo em Taipei na sexta-feira, dia 1º, ele disse que visitou um abrigo de animais recentemente, o que o motivou a tentar combinar a proteção animal com o problema de natalidade. “Se não houver taxa de natalidade no futuro, quem cuidará dos nossos amigos peludos?” disse ele aos repórteres mais tarde, segundo o The Guardian.

Guo anunciou em 28 de agosto que concorreria como candidato independente nas eleições presidenciais de Taiwan, encerrando meses de especulação. No sábado, 2, a Foxconn emitiu um comunicado dizendo que Gou, seu ex-presidente, havia renunciado por motivos pessoais.

O bilionário perdeu nas primárias nacionalistas em 2019 e tentou novamente este ano, mas o partido escolheu o prefeito da cidade de Nova Taipei, Hou Yu-ih, como seu candidato. Na campanha presidencial anterior, ele propôs que o governo fosse responsável pelos custos de cuidados às crianças desde o nascimento até aos seis anos de idade.