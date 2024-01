Em pronunciamento, chanceler alemão reconhece cenário global difícil e pede Europa unida

O chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou neste domingo, 31, que o cenário global tem sido “turbulento e difícil”, em especial devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, no Leste europeu, e entre Israel e Hamas, no Oriente Médio, mas que a Alemanha irá superar esses obstáculos e assegurar o bem-estar à população em 2024.

“Tanto sofrimento, tanto derramamento de sangue. Nosso mundo se tornou mais turbulento e mais difícil. Ele muda a uma velocidade quase deslumbrante e é por isso que também temos que mudar. Isso preocupa muitos de nós e também causa insatisfação para alguns. Mas, ao mesmo tempo, sei que nós, na Alemanha, iremos ultrapassar isto”, afirmou.

O chanceler também relembrou que, no início do ano, muitos especialistas alertavam para uma recessão econômica de até 5% no país, a continuidade do aumento da inflação e o risco de falta de energia. “As coisas aconteceram de forma diferente. A inflação caiu e os salários e as pensões estão aumentando. As instalações de armazenamento de gás estão lotadas neste inverno. As coisas aconteceram de forma diferente porque resistimos à recessão econômica, porque poupamos energia e tomamos precauções em tempo hábil”, pontuou.

Durante a fala, Scholz também reforçou a necessidade de uma União Europeia “atuando como uma só” e que é importante que a região saia das eleições do próximo ano “unida e ainda mais forte”. O chanceler também lembrou que haverá eleições nos Estados Unidos em 2024, e que podem ter “consequências de longo alcance” para a Europa.

No final do pronunciamento, Scholz ainda prestou solidariedade às regiões do país recentemente afetadas por chuvas e inundações , agradecendo ao trabalho de resgate do corpo de bombeiros e das forças de segurança e voluntários locais.