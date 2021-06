Em primeira viagem internacional, Biden se reunirá com Johnson, Erdogan e Putin

Em sua primeira viagem internacional no cargo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrará com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, na próxima quinta-feira, 10, e com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, no próximo dia 14, informou a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, em comunicado.

Segundo a nota, o democrata também participará da cúpula da Otan no mesmo dia da reunião com o líder turco.

No dia 13, Biden e a primeira-dama americana, Jill Biden, visitarão a rainha Elizabeth no Castelo de Windsor.

Em 15 de junho, o presidente estará na cúpula EUA-União Europeia.

No dia seguinte, ele se encontra com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Genebra, na Suíça.