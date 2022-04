Em novas sanções, EUA proíbem investimentos na Rússia e miram familiares de Putin

A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira uma série de novas sanções contra a Rússia, em esforço coordenado com aliados da União Europeia (UE) e G-7 para punir Moscou pela ofensiva em andamento na Ucrânia. Segundo comunicado, as medidas buscam impor custos às “atrocidades” cometidas pelo Kremlin, incluindo possíveis assassinatos de civis nos arredores de Kiev.

Entre as ações, os Estados Unidos bloquearão ativos da maior instituição financeira russa, o Sberbank, e do maior banco privado do país, o Alfa Bank. Indivíduos americanos também ficarão proibidos de realizar transações com essas empresas, ou investir em algumas estatais. A lista de companhias do Estado alvos das sanções será divulgada pelo Departamento do Tesouro na quinta-feira (7).

Ainda de acordo com a nota, o presidente dos EUA, Joe Biden, assinará um decreto executivo que proibirá novos investimentos na Rússia por cidadãos americanos.

Washington aplicará ainda sanções contra os filhos adultos do presidente russo, Vladimir Putin, a mulher e a filha do ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, além de membros do Conselho de Segurança da Rússia.

O Tesouro também proibiu a Rússia de executar pagamentos de dívida com recursos sujeitos à jurisdição americana.