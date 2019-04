Em nova votação, Parlamento do Reino Unido rejeita todas as opções para o Brexit

O Parlamento do Reino Unido rejeitou em votações nesta segunda-feira todas as alternativas para a saída do país da União Europeia, o Brexit. Os legisladores não mostraram apoio à manutenção de um acordo alfandegário com a UE, a um mercado único, a uma segunda votação popular sobre o tema e nem ao próprio cancelamento do Brexit.

Com isso, segue o impasse em relação ao tema. A previsão atual é que a saída do Reino Unido da UE ocorra em 12 de abril.