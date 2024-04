Em Israel, sirenes são acionadas em todo o país em meio a ataque do Irã

As Forças de Defesa de Israel informaram, há instantes, ter acionado sirenes em várias regiões do país, em meio ao ataque em curso do Irã contra Israel. Múltiplas explosões nos céus israelenses podem ser ouvidas neste momento, de acordo com relatos da imprensa local e internacional.

Mais cedo, o Irã lançou drones e mísseis em direção ao território israelense, como resposta à investida que destruiu o consulado iranianos em Damasco, na Síria, no começo do mês.

Segundo a CNN, vários desses artefatos foram interceptados pelos Estados Unidos.