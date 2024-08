Em entrevista a Musk, Trump diz que planeja retornar a local do atentado para comício

O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), disse que a rede social foi alvo de um ciberataque pouco antes de iniciar uma entrevista com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, na noite da segunda-feira, 12. Musk começou a conversa com o candidato à Casa Branca às 21h42 (horário de Brasília), mais de 40 minutos após o horário programado.

A primeira pergunta do entrevistado foi sobre a tentativa de assassinato que Trump sofreu durante um comício na Pensilvânia, no mês passado. “Se eu não tivesse virado minha cabeça, não estaria falando com você agora”, disse o ex-presidente, em referência ao tiro que o atingiu na orelha direita.

Trump afirmou ainda que planeja retornar ao local do atentado, na cidade de Butler, para um comício em outubro. “Estamos todos preparados, e as pessoas são fantásticas em Butler”, disse o ex-presidente.

O perfil da campanha do republicano no X afirmou que a conversa com Musk seria “a entrevista do século”.